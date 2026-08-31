Поляки побили українського підлітка у Лодзі

Поліція міста Лодзь повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня напали на 15-річного українця; їх звинуватили у нападі за національною ознакою.

Напад стався наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського у Лодзі. Інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами людей, які там відпочивали, а закінчився насильством, спрямованим проти підлітка, повідомляє "Європейська правда".

15-річний українець, виходячи з води, йшов у бік своїх особистих речей, залишених біля дерева, коли на нього напали невідомі йому чоловіки через те, що він був іншої національності.

Очевидці події негайно сповістили правоохоронців.

20 серпня поліція затримала у цій справі 17-річного юнака, громадянина Польщі. Хлопець зізнався в участі в інциденті, однак зазначив, що розповість про його перебіг лише у присутності прокурора.

28 серпня цього року співробітники кримінального відділу Обласного управління поліції в Лодзі затримали другого підозрюваного. З огляду на те, що 24-річний чоловік вчинив новий злочин, вже маючи судимість, йому може загрожувати суворіше покарання.

Обом підозрюваним висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті. Інцидент було кваліфіковано як хуліганські дії. За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.