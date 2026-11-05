На Волині громадськість намагається зберегти спецсадок для дітей з особливими потребами

Спеціалізований дошкільний заклад «Сонечко» у Ківерцях на Волині планують передати у власність місцевої громади. При цьому обіцяють зберегти його профіль і спеціальні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Однак конкретних термінів відновлення прийому нових вихованців та гарантій збереження всіх нинішніх послуг поки немає.

Про результати зустрічі представників обласної та місцевої влади з батьками, працівниками закладу й депутатами повідомляє видання «Багнет».

Питання майбутнього «Сонечка» неодноразово порушували батьки вихованців. Вони зверталися до обласної влади, брали участь у зустрічах і засіданнях депутатів, вимагаючи не допустити припинення роботи закладу.

Під час переговорів 28 жовтня сторони домовилися про передачу майнового комплексу дитсадка Ківерцівській громаді. При цьому заклад має зберегти своє призначення та спеціалізацію.

У зустрічі взяли участь голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк, представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Катерина Шкльода, депутати облради, представники Ківерцівської громади, працівники садка та батьки.

Міський голова Ківерців Олександр Ковальчук погодився прийняти заклад на баланс громади. Для цього він планує винести відповідне питання на розгляд місцевих депутатів. Обласна влада, зі свого боку, обіцяє щороку виділяти субвенцію на утримання «Сонечка». Також передбачені переговори з іншими громадами, чиї діти відвідують садок, щодо їхньої участі у фінансуванні.

Для організаційного супроводу передачі закладу мають створити окрему робочу групу.

«Для нас найважливіше — це турбота, підтримка дітей. Ми ніколи не дозволимо робити якісь дії, які будуть на шкоду дітям», — заявив Роман Романюк.

Олександр Ковальчук також запевнив, що збереження закладу та можливості його відвідувати дітьми є пріоритетом. «Діти не повинні залежати від бюджетних труднощів», — наголосив міський голова.

Водночас домовленість про передачу майна ще не означає, що всі проблеми закладу вирішені. Батьки досі не мають чіткої відповіді, чи збережуть п'ятиденний формат перебування дітей, чи продовжать працювати всі спеціалізовані групи та чи залишаться на місцях необхідні фахівці. Окреме питання — доступ до послуг садка для дітей з інших територіальних громад.

Невідомо й те, коли «Сонечко» знову почне приймати нових вихованців. Із 1 вересня 2026 року набір дітей до закладу припинили. Тож родини, які розраховують на його спеціалізовану допомогу, поки не знають, коли зможуть нею скористатися.

Нагадаємо, що спеціалізована дошкільна освіта має особливе значення для дітей з особливими освітніми потребами. Для них дитячий садок — це не лише можливість соціалізації та підготовки до школи, а й доступ до системної корекційно-розвиткової допомоги, занять із профільними фахівцями та освітнього середовища, пристосованого до індивідуальних потреб дитини.

Такі послуги потребують спеціально підготовлених педагогів, психологів, логопедів та інших фахівців, а також відповідних програм і умов навчання. Їх не завжди можна повноцінно замінити звичайним дошкільним закладом або організувати за місцем проживання родини. Особливо це стосується дітей із громад, де немає достатньої кількості спеціалізованих освітніх установ.

Тому збереження «Сонечка» має означати не просто передачу будівлі від обласної влади громаді. Важливо забезпечити безперервність освітніх і корекційно-розвиткових послуг, зберегти кваліфікований колектив, доступність спеціальних груп та можливість приймати нових дітей. Інакше формальне збереження закладу не розв'яже проблеми родин, які потребують такої допомоги.