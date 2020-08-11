В Беларуси после двух дней протестов в больницы попали более 200 человек. За минувшие сутки были задержаны более 2000 человек.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

На предприятиях страны начинаются забастовки.

Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.

В ее штабе заяви о давлении, в Литве также не поверили в добровольность такого обращения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

Политическая партия «Голос» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского головы шоумена и волонтера Сергея Притулу.

Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заболевания COVID-19.

Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса.

Бывшему главе ОП Андрею Богдану сожгли «Теслу».