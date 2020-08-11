также в разделеОбщество
Принцип «ответственной игры» и спецправила: в ОП уточнили детали закона об игорном бизнесе
ОАСК открыл производство в деле о некомпетентности НКРЭКУ 7
ОАСК вернул Офису генпрокурора подозрения 5 судьям 13
Степанов: Вторая волна COVID-19 начинается раньше, чем ожидали 22
Экс-чиновники покрывают черный рейдерский проект сети АЗС «МОТТО» 18
Акция под посольством Беларуси: Кольченко присудили общественные работы 27
Передавали информацию в конфетах: сотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене 25
МИД: Ирану придется заплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ 21
ОГА: Буковину накрывает вторая волна COVID-19 16
САП обжаловала изменение подследственности дела ОАСК 12
10 августа. Картина дня 37
Криклий хочет задействовать спутники в борьбе с контрабандой 15
Злочевского объявили в розыск 28
«МГБ ДНР» пыталось завербовать львовянку 16
СМИ: В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет 67
На границе с Румынией открылась паромная переправа 17
В Крыму – резкий скачок заболеваемости COVID-19 25
СБУ разоблачила схему по продаже запчастей к боевым вертолетам ВСУ 30

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщается на сайте парламента.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.

В Раде были зарегистрированы два проекта постановлений об отмене принятого закона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги