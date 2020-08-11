Президент РФ Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.

Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время, передает Интерфакс.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заметил: «Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки».

Министр заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», - сказал Мурашко.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм». Мурашко сообщил, что одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка «идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей, таковые в нашей стране есть».

Министр сказал также, что по поручению главы государства Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. «Интерес к ней (к вакцине) уже проявили ряд стран», - заявил министр.

«Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей - это наши учителя», - заявил Мурашко.