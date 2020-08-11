По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Украине заболели 83 115 человек. Из них – 44 934 выздоровели (за сутки – 575), 1951 человек умер (за сутки – 29).

Напомним, по состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно, заявили на селекторном совещании у Зеленского.