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По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Украине заболели 83 115 человек. Из них – 44 934 выздоровели (за сутки – 575), 1951 человек умер (за сутки – 29).

Напомним, по состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008.   

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно, заявили на селекторном совещании у Зеленского.
ForUm

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