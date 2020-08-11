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В Беларуси после двух дней протестов в больницы попали более 200 человек, сообщил Минздрав страны.

«Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей», - говорится в сообщении.

Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота.  В основном травмы легкой степени тяжести. «Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано», - сообщили в Минздраве.

Также указано, что один человек погиб – его смерть наступила «до осмотра врачами скорой медицинской помощи».

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.    

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

В Беларуси за минувшие сутки были задержаны более 2000 человек.
ForUm

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