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Политическая партия «Голос» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского головы шоумена и волонтера Сергея Притулу.

Об этом сообщил сам Притула во время презентации партийных команд на местных выборах, передает Укринформ.

«Я понимаю, что единственная возможность изменить что-то к лучшему - это взять личную ответственность за эти изменения. Равнодушие от ответственности отличается одной простой штукой - это действие. И поэтому я очень рад, счастлив и имею честь быть сегодня среди людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, чувствуя вашу поддержку, я баллотируюсь на должность городского головы Киева», - сказал Притула.

Он добавил, что идет на выборы с командой специалистов, которым доверяет.

«Могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат. Я благодарю вас, что вы идете на эти выборы. И я иду вместе с вами. И на этих выборах у нас все должно сложиться. Я очень хочу, чтобы мы, «Голос», стали платформой для честных людей и завели их во власть в Украине. По регионам, по местам, в Киеве. И когда нам это удастся на местных выборах, то на следующих парламентских выборах именно мы должны стать платформой для объединения всех патриотических сил Украины», - заявил Притула.

Напомним, телеведущий и шоумен Сергей Притула на выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии «Голос». Он был 30-м в избирательном списке, но не прошел в парламент.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
ForUm

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