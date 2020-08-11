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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что видеозапись оппонентки президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской, которая появилась во вторник, была сделана под давлением.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, сообщает Европейская правда.

«Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки», - написал он.

Глава Литвы подчеркнул, что сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний.

«Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем», - добавил он.

Напомним, в видеозаписи Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.

Накануне Тихановская утверждала, что не собирается уезжать из Беларуси, однако во вторник стало известно, что она покинула страну.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее «не было выбора».  

Позже Тихановская записала видеообращения, в котором заявила, что приняла решение уехать из Беларуси «абсолютно самостоятельно».  
ForUm

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