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Подожженный в Киеве автомобиль «Тесла» принадлежал бывшему главе ОП Андрею Богдану.

«Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S», - написал он в Facebook.

Богдан заявил, что расценивает это, как угрозу от власти.

«Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик», - написал Богдан.

Напомним, ранее полиция сообщила, что сегодня ночью, 11 августа на улице Юности в Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля «Тесла».
ForUm

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