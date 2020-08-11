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В белорусской столице и других городах работники нескольких предприятий заявили о начале забастовки в связи со сложившейся ситуацией в стране после выборов президента.

Об этом сообщается в телеграмм-канале NEXTA Live.

Первыми о забастовке заявили работники ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» в Минске. Позже к ним присоединились работники Жабинковского сахарного завода в городе Жабинка.

Работники ОАО «Гродно Азот» из Гродно в свою очередь заявили, что не признают результаты выборов президента и начали забастовку.

Также сотрудники ОАО «БЕЛАЗ» в Жодио обсуждают формат забастовки.

Ранее стало известно, что в Беларуси с сегодняшнего дня анонсировали общенациональную забастовку.

Как сообщал ForUm, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
ForUm

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