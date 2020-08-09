Соединенные Штаты пока не знают однозначную причину взрыва в Бейруте, сообщил глава Минобороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News 9 августа. По его словам, президент США Дональд Трамп сделал правильное предположение, что это могла быть атака.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай», - сказал Эспер.

США скоро направят в Ливан три военно-транспортных самолета C-17 с продовольствием и медикаментами. Эспер отметил, что его ведомство «сделает все возможное для оказания гуманитарной помощи».

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.