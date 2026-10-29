Пентагон відмовився з’ясовувати, хто обмежив Starlink в Україні

Генеральний інспектор Пентагону відмовився проводити розслідування щодо обмежень у роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні. Натомість сенаторам США рекомендували звернутися до Військово-повітряних сил країни.

Із проханням перевірити обставини обмежень до генерального інспектора звернулися дев’ять сенаторів — четверо республіканців і п’ятеро демократів. Вони хотіли з’ясувати, чи віддавали американські посадовці відповідні накази, погоджували такі рішення або знали про них заздалегідь, повідомляє Associated Press.

У відповіді наглядовий орган Пентагону зазначив, що ці питання доцільніше розглядати на рівні Міністерства оборони США. Помічник одного із законодавців, який спілкувався з AP на умовах анонімності, розцінив це як відмову від розслідування.

Представниця офісу генерального інспектора Моллі Галперн заявила, що відомство ретельно розглянуло звернення сенаторів. За її словами, якщо з’явиться нова інформація, рішення можуть переглянути.

Водночас досі невідомо, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи супутникових систем в Україні.

Ілон Маск визнав, що SpaceX знизила швидкість Starlink, звинувативши Україну в порушенні умов користування. Українські посадовці це заперечили. Маск також заявив, що Starshield контролює уряд США, тоді як президент Дональд Трамп заперечив, що наказував обмежувати швидкість Starlink в Україні.

Через суперечливі заяви американських посадовців і керівництва SpaceX сенатори наполягають на незалежній перевірці, яка має встановити, хто відповідає за обмеження та чи були до них причетні представники влади США.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп запевнив, що не знає, хто обмежив доступ України до Starlink.