также в разделеМир
В Индии уточнили число погибших в авиакатастрофе 12
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской 18
В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19 39
В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке, есть жертвы 30
Лукашенко и Путин обсудили задержание в Беларуси «вагнеровцев» 59
В США пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2» 12
В Минске судят диджеев за песню Цоя «Перемен!» на митинге 18
Из-за взрыва в Бейруте арестовали 16 человек 30
У Лукашенко «определенное напряжение» в отношениях с Путиным 47
Дуда официально начал вторую президентскую каденцию 14
Facebook впервые удалил пост Трампа 18
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 157 человек 17
ВОЗ: Люди в возрасте 15-24 лет начали втрое чаще болеть COVID-19 37
Немецкие экологи пытаются через суд остановить строительство «Северного потока-2» 22
Госдеп США опубликовал отчет о российской пропаганде 92
В Ливане подсчитали сумму ущерба от взрыва в Бейруте 24
Коронавирус в мире преодолели уже более 12 миллионов человек 30
Администрацию порта Бейрута отправят под домашний арест 15

Власти Ливана обратились в Интерпол за помощью в расследовании причин взрыва в Бейруте.

Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.

Сообщается, что в Бейруте будут работать специалисты группы реагирования на инциденты (IRT). В ее состав войдут специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий.

«Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан», — заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги