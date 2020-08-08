Власти Ливана обратились в Интерпол за помощью в расследовании причин взрыва в Бейруте.

Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.

Сообщается, что в Бейруте будут работать специалисты группы реагирования на инциденты (IRT). В ее состав войдут специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий.

«Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан», — заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.