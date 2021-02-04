В феврале 2021 открывается новый рынок сбыта украинской молочной продукции в Ливане, сообщает посольство Украины в Ливанской Республике.
«Украинская Госпродпотребслужба и ливанское аграрное ведомство согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливанскую Республику. Указанное в свою очередь расширяет рынки сбыта украинской молочной продукции и дополнительные возможности для ведения бизнеса экспортерам из Украины», - говорится в сообщении.
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