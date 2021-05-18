С территории Ливана по северу Израиля выпущено три ракеты, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, все ракеты разорвались вдали от населенных пунктов. Сирены, оповещающие население о ракетном обстреле, не были активированы, равно как и противоракетные системы, поскольку военные определили, что угрозы для людей в данном случае нет.

Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, передает Интерфакс.

По данным Haaretz и The Jerusalem Post, ракеты запустила небольшая группа палестинцев, проживающих в Ливане, а не военизированная ливанская группировка «Хезболла».