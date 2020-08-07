также в разделеМир
У Лукашенко «определенное напряжение» в отношениях с Путиным 36
Дуда официально начал вторую президентскую каденцию 14
Facebook впервые удалил пост Трампа 17
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 157 человек 16
ВОЗ: Люди в возрасте 15-24 лет начали втрое чаще болеть COVID-19 19
Немецкие экологи пытаются через суд остановить строительство «Северного потока-2» 21
Госдеп США опубликовал отчет о российской пропаганде 60
В Ливане подсчитали сумму ущерба от взрыва в Бейруте 24
Коронавирус в мире преодолели уже более 12 миллионов человек 27
Администрацию порта Бейрута отправят под домашний арест 15
Число жертв взрыва в Ливане возросло до 135 человек 37
СМИ: Взрыв в Бейруте произошел из-за халатности 21
Взрыв в Бейруте оставил без дома 300 тысяч человек 24
Беларусь не пригласила РФ наблюдать за выборами 22
Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях 17
Латинская Америка обошла Европу по количеству смертей от COVID-19 17
Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 100 32
СМИ: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена 44

Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута.

Среди задержанных - генеральный менеджер порта Хассан Корайтем.

7 августа следователи намерены допросить его, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, передает Радио Свобода.

Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
20
Теги