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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина уже уведомила Ливан о готовности предоставить гуманитарную помощь. Ливан уже направил запрос о необходимой помощи. Об этом министр рассказал во время пресс-брифинга, сообщает  112  Украина.

«Уже вчера Украина выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ливану. Мы проинформировали об этом ливанскую сторону, получили запрос от Ливана относительно того, что сейчас им больше всего нужно. Сейчас МИД координирует внутри украинской системы власти этот вопрос с целью оказания гуманитарной помощи нашим ливанским партнерам. Страна оказалась в большой беде, и Украина чем сможет, тем поможет им», - сказал Кулеба.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 

В результате взрыва пострадали несколько украинцев
ForUm

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