Организация «Немецкая экологическая помощь» (DUH) подает в суд из-за газопровода «Северный поток-2», который создает опасность для экологии Балтийского моря.

Как передает Укринформ, об этом DUH сообщает 5 августа на своем сайте.

Организация стремится отменить решение о разрешении на прокладку газопровода на том основании, что проект противоречит целям защиты климата. Она требует проведения дополнительных исследований по выбросам метана с морского дна, где проходит газопровод.

Иск о пересмотре эксплуатационной лицензии проекта подано в Высший административный суд Грейфсвальда (именно там труба должна выходить на сушу).

Экологи призывают учесть новые научные выводы относительно неконтролируемых выбросов метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан, который является основным компонентом природного газа, в 86 раз вреднее для климата, чем СО2. Согласно новым исследованиям, выбросы метана при добыче природного газа значительно выше, чем предполагалось ранее.

В связи с этим DUH требует прекратить строительство «Северного потока-2» до конца судебной процедуры.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – отказалась от работы над «Северным потоком-2».

В июле Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.