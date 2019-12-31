Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – не будет возобновлять работу над «Северным потоком-2». Компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу швейцарской компании.

Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки газопровода «Северный поток-2» вместо швейцарских.

Корабль «Фортуна», который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании. В то же время, он имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство «Северного потока-2».

Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. У российского корабля такой системы нет.

«Академик Черский» – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас «Академик Черский» находится на Дальнем Востоке России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

20 декабря президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку «Северного потока-2» через Балтийское море. После этого Allseas и приостановила работу над проектом.

Allseas, владеющая крупнейшим в мире судном-укладчиком труб, могла не попасть под санкции, если бы завершила работы до 20 января. Ей оставалось заключить около 160 километров трубопровода с 2460. Но в компании заявили, что переводят ресурсы на другие проекты.

27 декабря министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Газпром» сможет достроить «Северный поток-2» и без посторонней помощи. По его словам, для этого может быть использовано судно «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому». В компании надеются запустить проект в 2020 году, но конкретных сроков пока не называют.