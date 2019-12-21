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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 декабря, подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта Северный поток-2.

Сумма военного бюджета составила 738 миллиардов долларов.

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

На базовые нужды Пентагона выделяется 635 миллиардов долларов, еще 71,5 миллиарда долларов направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах.

На поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию, а также на другие оборонные нужды предусмотрено 31,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в документе прописано создание космических сил как самостоятельного рода войск США.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых и противокорабельных ракет заложено 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем было в бюджете на 2019 год.

Ранее в Белом доме напомнили, что Трамп, а не Обама дал Украине $400 миллионов на оружие.
ForUm

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