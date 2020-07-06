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Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, перелает НВ.

Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешению на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.

«Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования», — указано в сообщении.

В агентстве отметили, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за того, что там затоплены запасы химического оружия.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – отказалась от работы над «Северным потоком-2». 
ForUm

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