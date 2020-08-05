Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение «Универсал банка». Суд отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

О содержании под стражей террориста Сухроба Каримова ходатайствовали следователи, сообщает «24 канал».

На суде обвиняемый вел себя очень спокойно.

Как ранее сообщал ForUm, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.