Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать взрывчатку в здании бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.