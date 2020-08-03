По факту захвата бизнес-центра «Леонардо» в Киеве открыли уголовное производство по статье «терроризм», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.