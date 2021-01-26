Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

По данным пресс-центра ведомства, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал «заказ» на псевдоминирование различных объектов.

Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

Проверяется информация, что «анонимный террорист» успел прислать более 200 сообщений о минировании.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства. Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.