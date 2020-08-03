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Террористу, захватившему отделение банка в центре Киева, в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете. Как передает УНИАН, об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, в 10 лет ему был поставлен диагноз «олигофрения». И он находился в Узбекистане на психоневрологическом учете», - сказал Геращенко.

По его мнению, приехав в Украину, мужчина эту информацию скрыл. «В Украине ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Вел достаточно спокойный образ жизни... По какой-то причине этот человек в своем перевозбужденном состоянии начал писать невразумительные посты в социальных сетях. Хотя перед этим такого не писал. И вот сегодня попытался совершить, инициировал такой себе террористический акт», - отметил Геращенко.

Он также заявил, что в банке взрывоопасных предметов обнаружено не было. «На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Предметов, опасных, взрывоопасных, там не найдено. Это означает, что этот террорист, гражданин Узбекистана, блефовал», - рассказал Геращенко.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».
ForUm

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