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Взрыв в Бейруте предварительно произошел из-за халатности и бездействия при хранении взрывоопасных материалов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с выводами предварительного расследования, передает 112 Украина.

«Премьер-министр и руководство президента заявили во вторник, что 2750 тонн аммиачной селитры, используемой для производства удобрений и бомб, хранились в порту в течение шести лет без каких-либо мер безопасности», - говорится в сообщении.

«Это халатность», - сказал Reuters источник, добавив, что вопрос безопасности хранения рассматривался несколькими комитетами и судьями, и «ничего не было сделано» для выдачи приказа об удалении или утилизации легковоспламеняющегося материала.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены. Количество погибших составило по меньшей мере 100 человек

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 
ForUm

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