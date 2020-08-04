также в разделеМир
Застрявших на необитаемом острове моряков нашли по надписи SOS на песке 21
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 27
Ученые: На карантине рабочий увеличился на 48 минут 30
Пандемия: ООН прогнозирует «катастрофу поколений» из-за закрытия школ 17
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее 8
Греция будет дополнительно взимать с туристов по 20 евро за медуслуги 13
Лукашенко: «Вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально 34
Премьер Польши назвал «Северный поток-2» платой за оружие для Путина 17
Лукашенко: РФ поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские 24
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков 27
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента 17
СМИ: Российские хакеры украли документы британского экс-министра 15
Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды 13
ВОЗ: COVID-19 переболело менее 10% населения планеты 12
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться 27
ВВС: Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое 16
Задержанные «вагнеровцы» заявили, что направлялись в Латинскую Америку 23
Польская оппозиция не смогла обжаловать результаты выборов 26

Москва не даст в обиду задержанных в Беларуси граждан РФ, вина 33 задержанных россиян ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», - подчеркнула дипломат.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги