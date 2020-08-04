Пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в «красной зоне» для высадки пассажиров.

Об этом в эфире Громадського радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий говорит, что когда поезд приближается к «красной зоне» и высадки-посадки пассажиров не будет - то нужно предупреждать заранее.

«Мне кажется надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают», - говорит Криклий.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

Также была закрыта продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно.