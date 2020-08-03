Президент киевского ФК Динамо Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112 Украина, передает Ліга.net.

«Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку», - отметил Суркис.

У Игоря Суркиса - две дочери. Он подчеркнул, что деньги для него «на десятом месте, главное – результат».

Говоря о том, ожидал ли он такой реакции болельщиков из-за назначения Мирча Луческу тренером «Динамо», Суркис сказал: «Я, прежде всего, считал, что у нас очень умные болельщики, априори, в большей своей степени. И они правильно оценят этот ход, потому что я исходил только из спортивного принципа, ни в коем случае не политического какого-то».

Суркис сообщил, что после того, как произошло назначение Луческу, он разговаривал с президентом ФК «Шахтер» Ринатом Ахметовым.

«Он мне сказал самые главные слова. Он (Луческу, - ред.) – профессионал. Он сказал, если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это - самая лучшая мотивация», - уточнил Суркис.

Напомним, Мирча Луческу был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год.

Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.

Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды 30 июля.