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Ультрас киевского «Динамо» возмущены назначением главным тренером клуба бывшего наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу.

Заявление фанов опубликовано в Facebook.

«Что же, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой», - заявили ультрас.

Болельщики призывают работников «Динамо» (Киев), «у которых осталась хоть капля самоуважения», написать заявление на увольнение.

«Всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 23 июля новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу.
ForUm

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