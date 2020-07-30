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Владелец футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.

Онлайн-презентация транслировалась на сайте клуба.

«Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас же есть не только болельщики-ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я с ними встретился, я им пытался объяснить свою позицию. Услышали они ее - хорошо, не услышали - ну что ж, мы идем своим путем. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Я не хочу сказать, что нам не нужны активные болельщики, но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не которые просто выходят, потому что им нужно развлечься», - сказал он.

Суркис отметил, что бывший главный тренер Алексей Михайличенко отдыхает, но позже вернется на должность спортивного директора команды.

Напомним, Мирча Луческу  был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год. 

Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.

Затем СМИ обнародовали письмо Луческу к Суркису, в котором румынский специалист говорит о намерении уйти в отставку из-за негативной реакции фанатов. Однако в клубе опровергли отставку тренера.  
ForUm

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