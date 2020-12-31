23-летний вице-капитан «Динамо» Виктор Цыганков признан лучшим игроком «Динамо» по итогам 2020 года.
Голосование проводилось на сайте клуба неделю.
Он получил 29% голосов респондентов.
Напомним, болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.
Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов.
Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос де Пена.
Голоса распределились следующим образом:
29% - Виктор Цыганков;
13% - Виталий Буяльский, Георгий Бущан;
12% - Николай Шапаренко;
11% - Карлос де Пена;
10% - Виталий Миколенко;
4% - Илья Забарный;
3% - Беньямин Вербич, Томаш Кендзера;
1% - Денис Попов, Жерсон Родригес.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время