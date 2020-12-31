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23-летний вице-капитан «Динамо» Виктор Цыганков признан лучшим игроком «Динамо» по итогам 2020 года.

Голосование проводилось на сайте клуба неделю.  

Он получил 29% голосов респондентов.

Напомним, болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.

Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов.

Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос де Пена.

Голоса распределились следующим образом:

29% - Виктор Цыганков;

13% - Виталий Буяльский, Георгий Бущан;

12% - Николай Шапаренко;

11% - Карлос де Пена;

10% - Виталий Миколенко;

4% - Илья Забарный;

3% - Беньямин Вербич, Томаш Кендзера;

1% - Денис Попов, Жерсон Родригес.
ForUm

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