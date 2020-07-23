Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу.

Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год, сообщила пресс-служба ФК.

Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое «Динамо» в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском «Динамо», которое в последствии тренировал.

Напомним, по итогам сезона «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко.