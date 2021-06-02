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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года, сообщила пресс-служба клуба.

В минувшем году румынский специалист подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с «бело-синими» все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.

В минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

 
ForUm

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