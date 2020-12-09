Киевское «Динамо» в матче шестого тура Лиги Чемпионов со счетом 1:0 обыграло венгерский «Ференцварош» и занимает третье место в своей группе.

Именно в очном поединке командам из столиц Украины и Венгрии, которые перед заключительным туром имели одинаковое количество очков в результате ничьей в первой своей встрече, предстояло решить, кто продолжит еврокубковое выступление весной - уже в Лиге Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча на «Олимпийском» началась осторожно и неспешно со стороны обеих команд, ведь цена ошибки в этом поединке была чрезвычайно высокой. Гости на первых минутах завладели мячом, однако действовали без особого продвижения вперед.

Динамовцы, которые избрали тактику игры вторым номером и сделали ставку на быстрые контратаки, впервые осуществили острый атакующий выпад на 7-й минуте, когда после передачи Гармаша Дибус вышел из ворот и помешал пробить Вербичу.

На экваторе первого тайма опасная вспышка произошла у ворот «Динамо», когда после неудачного паса Кендзеры на Сидорчука Токмак Нгуэн получил возможность выйти на ударную позицию - впрочем, форвард соперников простил динамовцев, пробив неточно.

В целом первая половина игры прошла под лозунгом максимальной сплоченности и надежности в оборонительных действиях, обе команды играли плотно и не оставляли свободного пространства для соперников. А перед перерывом «Ференцварош» обосновался у ворот «Динамо», выполнив серию угловых, однако киевлянам удалось оставить свои ворота на замке.

На второй тайм команды вышли без замен, рисунок игры также кардинально не изменился, однако наши футболисты начали смелее действовать в прессинге и атаке. При этом и у «Ференцвароша» были моменты для взятия ворот - так, на 55-й минуте венгры нанесли первый удар в створ: Бущан спас после дальнего выстрела Нгуэна. Ответ «бело-синих» последовал незамедлительно - Цыганков нанес удар из пределов штрафной, однако мяч стал легкой добычей для Дибуса.

А ровно через час после стартового свистка произошел переломный момент в игре: динамовцы заработали штрафной на левом фланге, который привел к важнейшему голу. Карлос де Пена навесил со стандарта в штрафную, Томаш Кендзера на ближней штанге продлил полет мяча дальше, а Денис Попов головой вколотил сферу в сетку ворот «Ференцвароша»!

Однако уже через минуту гости напомнили динамовцам, что расслабляться рано: Бущан перевел мяч на угловой после опасного удара низом от Узуни.

Перед финальным отрезком матча Мирча Луческу и Сергей Ребров провели серию замен, однако и усиление линии атаки не помогло «Ференцварошу», которому теперь нужно было забивать дважды, создать настоящую угрозу у динамовских ворот. Перед тем, как уступить место на поле партнеру, перспективным ударом с линии штрафной отметился Александр Зубков, но направил мяч рядом со штангой. Ожидаемый финальный штурм у «Фради» не вышел - киевляне просто не дали соперникам шансов на отыгрыш, организовано действуя в защите до финального свистка. К тому же, могли отличиться и сами - после фланговой подачи Миколенко удар с полукруга штрафной наносил Леднев, однако не попал в створ ворот.

В итоге 1:0 - первый еврокубковый гол Дениса Попова выводит киевское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы!