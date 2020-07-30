В Кремле заявляют, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнера, а самих военных компаний в России юридически нет.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую позицию займет Москва в случае экстрадиции этих лиц в Украину, поскольку у части задержанных украинское гражданство на ряду с паспортами РФ.

Говоря о возможности экстрадиции Песков отметил, что «нужно сначала понять в чем их обвиняют».

При этом он утверждает, что в Кремле «не слышали» об обвинении их в участии в боях на Донбассе. «Не было ни одного заявления на этот счёт», - сказал он и добавил, что белорусские СМИ не являются достоверным источником информации. По его словам, официально белорусская сторона не заявляла, что эти лица участвовали в боях на востоке Украины.

На уточняющий вопрос, почему бойцы ЧВК Вагнера не преследуются за наемничество в РФ, Песков ответил: «Что такое ЧВК Вагнера? В России юридически де-юре такого понятия как ЧВК нет».

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.