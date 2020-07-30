Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Позже президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой делегации в ТКГ.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов частной российской военной компании Вагнера.

Власти Беларуси из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера усиливает границы.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Украина начала консультации с Республикой Беларусь об экстрадиции боевиков.

В Киеве начались переговоры относительно компенсаций за сбивание Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации.

По состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за последние сутки – 1197.

Адаптивный карантин может стать более действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщили во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

С начала недели вследствие «резкого ухудшения состояния здоровья» умерли трое украинских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов.

Владелец футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.