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Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В ОП подчеркнули, что как бывший глава Украинского государства Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня.

Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы.

По словам Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

«Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь днем ​​и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», - заявил он.

Кравчук также отметил ведущую роль Зеленского в возобновлении переговорного процесса в «нормандском формате» и в установлении всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

«Нормандская встреча состоялась именно из-за настойчивости, систему и политическую волю – созвать «четверку». Далее - работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи «четверки» - это также его (Владимира Зеленского. - Ред.) постоянная инициатива. То есть он реанимировал, привел в жизнь «четверку», когда она уже совсем была в упадке. Потому что он не боится принимать непопулярные решения. Он говорит: важно, что приняли документ о «тишине», но пусть его (соглашение. - Ред.) подпишут лидеры «четверки», - отметил первый президент Украины.

По его мнению, Украина и страны Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине.

«Есть искать путь и объединяться», - подытожил Кравчук.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.

29 июля Зеленский заявил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.

30 июля Крвчук принял предложение возглавить делегацию.
ForUm

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