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Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом сообщил сам Кравчук в своем видеообращении, опубликованном в четверг, передает УНИАН.

Таким образом, Кравчук заменит в составе ТКГ Леонида Кучму, который на днях вышел из переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

В обращении Кравчук сказал, что решил дать согласие на предложение президента Владимира Зеленского.

«Я при всем том, что в своей жизни что-то видел, прошел, и можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение - если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе - я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», - сказал Кравчук.

По его словам, предыдущая «нормандская встреча» и подготовка к будущей происходят по инициативе Зеленского, который «не боится принимать непопулярные решения». Кравчук также отметил необходимость объединения и внутри Украины, и за ее пределами. «Должны искать путь и объединяться», - резюмировал он.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.
ForUm

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