также в разделеМир
Студента из США осудили в России к 9 годам колонии 9
США запустили марсоход, который будет искать следы жизни на планете 11
В Беларуси открыли дела против оппозиционеров в связи с задержанием «вагнеровцев» 24
В мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек 23
ВОЗ: Коронавирус не имеет сезонности 19
Задержание боевиков в Беларуси: Лукашенко требует от РФ объяснений 61
После задержания российских боевиков Лукашенко срочно собрал Совбез 34
Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера нашли в базе «Миротворца» 40
В Турции приняли закон о контроле над социальными сетями 14
СМИ: Россия использует англоязычные сайты для распространения фейков о COVID-19 17
В Беларуси заявили о задержании под Минском 32 боевиков ЧВК Вагнера 72
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 24
В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников 30
В мире от кронавируса умерли уже 663 тысячи человек 16
Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус 28
В России оштрафовали журналиста, которому полицейский сломал руку 30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка нового коронавируса 26
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса 18

Президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте. Об этом он написал в Twitter, сообщает УНИАН.

«Если будет введено всеобщее голосование почтой, то в 2020 году состоятся самые неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным позором. Давайте отстрочим выборы, пока люди не смогут проголосовать должным образом, безопасно и защищено», – говорится в сообщении.

Голосование по почте предложили в США в мае как альтернативу традиционным выборам в условиях пандемии COVID-19. С тех пор Трамп неоднократно заявлял о вероятности фальсификаций таким способом. По информации некоторых СМИ, активность действующего президента Соединенных Штатов выросла после обнародования опросов, показавших высокий предвыборный рейтинг его соперника – Джо Байдена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги