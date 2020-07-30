также в разделеОбщество
Июль уносит жару из Украины 11
ЕС обновил список «безопасных» стран, Украина в него снова не попала 10
Чиновник ОГА украл почти 3 млн на строительстве блиндажей в зоне ООС 10
Почти всех сельских жителей решили обеспечить скоростным интернетом 13
Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником 11
СБУ требует судить воевавших на Донбассе «вагнеровцев» 27
Задержали человека, требовавшего 4 млн за влияние на чиновников АМКУ 9
Черновицкого чиновника задержали за вымогательство «отката» 8
Беларусь просит проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине 21
Крушение самолета МАУ: В Киеве начались переговоры о компенсациях 12
ФСБ заявила о задержании военного ЧФ РФ, якобы шпионившего на Украину 10
НАТО: Россия значительно увеличила число фрегатов и подлодок в Черном море 14
В РФ не признают украинское гражданство задержанных в Беларуси «вагнеровцев» 55
Хищения в Укравтодоре: в деле Новака появился шестой подозреваемый 25
СБУ будет инициировать выдачу задержанных в Беларуси «вагнеровцев» 19
Хомчак рассказал Зеленскому об эмоциональных обстрелах на Донбассе 35
Бизнесмен из РФ наладил контрабанду военного оборудования из Украины 22
Зеленскому рассказали о причинах роста больных COVID-19 31

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

Так прокомментировал изменения, принятые Кабмином относительно постановления номер 641 от 22 июля пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

«С 1 августа постановление вступает в силу, и начиная с этой даты под самоизоляцию теперь не подпадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с оккупированных территорий», - сказал Демченко.

В то же время для иностранцев, которые едут в Украину, остаются обязательными наличие страхового полиса и самоизоляция: если граждане будут ехать с «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Дій вдома». Но есть исключения - кроме лиц, следующих транзитом, добавил он.

Остается и фактор самоизоляции: если граждане будут ехать из «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Действуй дома». Но есть исключения, кроме лиц, следующих транзитом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги