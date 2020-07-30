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Адаптивный карантин может стать более действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщили во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

«Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

«Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ», - отметил глава правительства.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за последние сутки – 1197.

При этом заболевание обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. 
ForUm

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