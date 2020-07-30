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С начала недели вследствие «резкого ухудшения состояния здоровья» умерли трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Командование Объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины, умерших вследствие резкого ухудшения состояния здоровья», – говорится в сообщении.

Так, 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова.

«По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям», – подчеркнули в штабе.
ForUm

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