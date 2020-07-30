Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, в первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, из Рахова – 4 августа и будет курсировать по четным дням. С подробным расписанием поезда можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.

Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Напомним, все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.