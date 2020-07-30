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Украина начала консультации с Республикой Беларусь об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», – заявили в ОП.

При этом подчеркивается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников. 

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.
ForUm

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