Украина начала консультации с Республикой Беларусь об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.
«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», – говорится в сообщении.
В ОП подчеркнули, что Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.
«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», – заявили в ОП.
При этом подчеркивается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.
Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.
Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.
Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».
Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.
Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.
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