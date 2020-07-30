Власти Беларуси из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера усиливат границы.

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БелТА.

«Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», - сказал он.

Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. «И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, - отметил Равков. - Эти силы будут существенно усилены».

Напомним, Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины «для пояснений и обсуждения» после задержания под Минском членов российской частной военной компании Вагнера.