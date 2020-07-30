Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Он подтвердил информацию государственного информагентства «БелТА» о том, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной частной военной компании, целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

«33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», - сказал Равков.

По его словам, задержанные «начали давать показания».

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».