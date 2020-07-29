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Центральная избирательная комиссия обратилась в Министерство юстиции Украины относительно реализации полномочий местными организациями политических партий во время местных выборов 25 октября 2020 года. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе ЦИК.

Комиссия просит безотлагательно предоставить разъяснения относительно статуса местных организаций политических партий, зарегистрированных до вступления в силу распоряжениями Кабинета Министров Украины об определении административных центров территориальных общин и утверждения территорий территориальных общин области от 12 июня 2020 года и постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года «О создании и ликвидации районов». В частности, распространяют ли свою деятельность такие местные организации партий на административно-территориальные единицы и наделены ли такие организации правосубъектностью.

Вместе с тем, ЦИК обратилась в Минюст с просьбой безотлагательно предоставить сведения о зарегистрированных в установленном законом порядке местных организациях политических партий, полномочия которых распространяются на соответствующие административно-территориальные единицы, определенные в соответствии с вышеуказанными распоряжением Кабмина и постановлением Верховной Рады.

«Указанное обращение стало следствием ряда вопросов, возникших в процессе подготовки к местным выборам в условиях измененного административно-территориального устройства. Особенно актуальным в этом аспекте остается вопрос, могут ли местные организации политических партий, зарегистрированных в уже ликвидированных районах, осуществлять какие-либо полномочия на участие в местных выборах 25 октября 2020 (в частности, о внесении кандидатур в состав избирательных комиссий, выдвижение кандидатов и тому подобное)», - пояснили в ЦИК.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия призвала Верховную Раду урегулировать проблемные вопросы законодательного обеспечения местных выборов в 2020 году.
ForUm

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